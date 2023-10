Hörl/Horst in Indien im Eiltempo ins Achtelfinale

Einen optimalen Start legten die Beachvolleyballer Julian Hörl und Alexander Horst beim Challenge-Turnier in Goa (IND) hin. Nun warten ihre Landsleute als nächste Gegner.



Im ersten Gruppenspiel besiegen die topgesetzten Österreicher die Polen Brozyniak/Janiak (Q, 24) mit 21:7 und 21:13. Im Abendspiel konnten die englisch-spanischen Brüder Javier und Joaquin Bello mit 21:19 und 21:16 in Schach gehalten werden. Von der WM in Mexiko waren der Pinzgauer und der Wiener mit nur einem kurzen Zwischenstopp in Österreich auf die andere Seite des Globus weitergereist.

Alex Horst: "Neben den Gegnern kämpft man hier wirklich auch gegen die Hitze und die extrem hohe Luftfeuchtigkeit. Nach Mexiko mit kaltem Wind auf über 2.000 Metern ist es hier in der schwülen Tropenhitze eine neue Herausforderung. Untertags ist es unerträglich, aber die Witterungsbedingungen sind für alle gleich und wir müssen einfach schnell adaptieren. Für morgen wurden die Achtelfinale bereits in die Abendstunden geschoben."

Julian Hörl: "Wir haben unsere Gruppe gewonnen, das ist schön fürs Selbstbewusstsein. Die Leistung war noch nicht ganz so gut, vor allem gegen die Bellos hätten wir klarer gewinnen können."

Am Samstag treffen Hörl/Horst im Achtelfinale ausgerechnet auf ihre österreichischen Landsleute Robin Seidl und Moritz Pristauz. Gegen die beiden hatten sie bei ihrem mäßigen WM-Auftritt in Mexiko das Auftaktspiel verloren. Nun ergibt sich die rasche Chance auf Revanche. Seidl/Pristauz haben in Goa den Umweg über die Zwischenrunde nehmen müssen und dort die Thailänder Pithak/Poravid in zwei Sätzen besiegt. Auch der Salzburg Laurenc Grössig und sein Partner Mathias Seiser stehen im Achtelfinale, wo das US-Duo Schalk/Bourne wartet. Bereits wieder Koffer packen müssen hingegen Paul Pascariuc und Laurenz Leitner. Nach erfolgreicher Qualifikation verloren die Salzburger ihre Poolspiele jeweils in zwei Sätzen.

Auch ein eventuelles Viertelfinale wird Samstag Nacht ausgetragen.