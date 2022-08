Hörl/Horst nach Auftaktsieg gegen die Lokalmatadore

Julian Hörl aus Saalfelden und sein Wiener Partner Alexander Horst starten mit einem Sieg in die Multi-Sport EM in München. Die Beachvolleyball-Routiniers besiegen die Niederländer Boermans/Immers nach zwei knappen Sätzen (21:19, 21:23) schlussendlich im Entscheidungsdurchgang mit 15:8.

Nach dem Sieg in Gstaad konnten sie das Head to Head gegen die immer besser in Form kommenden Niederländer - Sieg in Agadir, Platz 4 letzte Woche in Hamburg - auf 2:0 stellen. Bei seiner 16. EM trifft Alexander Horst mit Partner Julian Hörl am Mittwoch um 13:00 (Centercourt) auf die deutschen Hausherren Ehlers/Wickler, die sich gegen die Dänen Abell/Brinck in einem Krimi zur Freude des Münchner Publikums mit 18:21, 21:14 und 20:18 durchsetzen konnten.

Alexander Horst sagt: "Eigentlich hätten wir den Sack schon im zweiten Satz zumachen müssen, die Chancen waren da. Wir sind in allen Sätzen gut gestartet, konnten aber nur im Dritten voll durchziehen. Die Stimmung am Court war sensationell und erinnert sehr an Klagenfurt bzw. Wien. Ein super Job der Organisatoren."

Julian Hörl analysierte: "Ein Sieg zum Auftakt ist natürlich richtig fein - erst recht, wenn es gegen Boermans/Immers ist, die letzte Woche beim Elite in Hamburg im Semifinale waren. Morgen können wir gegen die Deutschen am Centercourt frei drauf los spielen."

Martin Olejnak, Coach der Österreicher, war bis letzte Saison der Nationalteam-Trainer der Deutschen und kennt Clemens Wickler und Nils Ehlers genau. Alexander Horst: "Natürlich wird er uns Tipps geben, aber spielen und umsetzen müssen wir! Ich erwarte mir einen harten Kampf und eine enge Partie gegen die Dritten von Hamburg."