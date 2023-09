Hörl/Horst schlagen in Roland Garros auf

Österreichs bestes Beachvolleyball-Duo hat einen Turniereinsatz, wo sonst Dominic Thiem und Co. ihre Schläger schwingen. Am Tennis-Areal von Roland Garros in Paris steigt die Generalprobe für die WM in Mexiko.

Das erste Turnier der World Tour Pro nach längerer Pause müssen Julian Hörl und Alexander Horst von der Qualifikation aus in Angriff nehmen. Dort treffen sie am Mittwoch in der ersten Runde auf die Brasilianer Vitor-Felipe/Renato, Vize-Weltmeister von Rom 2022.

Alex Horst sagt: "Wir müssen in der Qualifikation zwie Runden überstehen, um in das 16er Hauptfeld zu kommen. Wir hatten durch die Turnieransetzungen und die Geburt von Julians Tochter eine längere gemeinsame Pause, ich habe mich mit den beiden Interimspartnern Hammarberg und Seiser ein bisschen bei den Events in Baden im Turnierrhythmus gehalten."

Julian Hörl betont: "Wir wollen nach der Pause vor der WM noch einmal gemeinsam an den Start gehen, um die Abläufe wieder zu stabilisieren. Im Training lief es schon sehr ansprechend, ich hoffe wir können diese Form nach Paris und nach Tlaxcala zur WM mitnehmen."

Mit dem Turnier in Paris startet der zweite Teil der Turniersaison 2023. Nach Paris und der WM in Mexiko warten noch Challenge Events in Indien, China, Thailand und auf den Philippinen auf Hörl/Horst.

Alex Horst: "Wir spielen bis in den Dezember, so lange hat eine Saison noch nie gedauert. Ich hoffe, dass wir in Paris oder Tlaxcala ordentlich anschreiben und den Weg zu den Olympischen Spielen unter dem Eiffelturm ein bisschen absichern können."

Für Alex Horst wären es nach bereits die vierten Spiele, Julian wäre Premierenstarter.