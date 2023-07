Hörl/Horst scheiterten gegen die Olympiasieger nur knapp

Österreichs Topduo im Beachvolleyball hat beim Eliteturnier Gstaad (SUI) in der Rune der letzten Zwölf Abschied nehmen müssen. Julian Hörl und Alexander Horst konnten die norwegischen Olympiasieger Anders Mol/Christian Sorum aber richtig fordern.

Mit einem Sieg gegen die als Nummer drei gesetzten Franzosen Krou/Gauthier-Rat (32:30, 21:15) sicherten sich der Saalfeldner Hörl und sein Wiener Partner am Freitag den Aufstieg in die Zwischenrunde. Dabei waren die Umstände alles andere als ideal, wie Routinier Horst anmerkte: "Die Startzeit am Donnerstag war eine Frechheit. Die Qualifikation hat um 20:15 Uhr geendet und wir hatten als einziger Männer-Pool bereits wieder um 8 Uhr Match. Da muss sich die Organisation auch Kritik gefallen lassen. Unsere Akkus waren einfach noch nicht wieder voll aufgeladen."

In der Zwischenrunde am Samstag bekamen es die beiden Österreicher dann mit Mol/Sorum zu tun. Dass die Olympiasieger und Weltmeister es nicht direkt ins Viertelfinale schafften, zeigt, wie eng es an der Weltspitze zugeht. Mit 19:21 und 21:23 hatten Hörl/Horst denkbar knapp das Nachsehen. Im Hinblick auf die Olympiaqualifikation für Paris 2024 war Gstaad wieder ein großer Schritt vorwärts für die beiden.