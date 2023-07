Hörl/Horst stehen im Finale von Espinho

Großer Erfolg für das Beachvolleyballduo Julian Hörl/Alexander Horst beim Challenger-Turnier in Espinho (POR). Der Saalfeldner und der Wiener stehen im Finale. In Litzlberg spielten Paul Pascariuc und Laurenz Leitner groß auf.

Das sind wichtige Punkte auf dem Weg zur WM in Mexiko und zu Olympia 2024 in Paris: Julian Hörl und Alexander Horst stehen beim FIVB-Challenger in Espinho am Sonntag im Finale (18.30 Uhr). In jedem Fall kommen die beiden topmotiviert zur Heim-Europameisterschaft Anfang August in Wien.

In den Pool-Spielen gab es für das ÖVV-Duo zunächst einen sieg gegen die Esten Nolvak/Tiisar und eine Niederlage gegen Kantor/Zdybek (POL). mit einem 21:19, 21;18 gegen die portugiesischen Lokalmatadore Pedrosa/Campos lieferten die beiden dann im Achtelfinale einen starken Coup. Das Viertelfinale gegen die Ukrainer Popov/Reznik ging in den dritten Satz. Dort war eine Super-Rally von 7:6 auf 12:6 der Schlüssel zum Sieg - mit 15:8 behielten Hörl/Horst die Oberhand. Im Halbfinale am Sonntag gab es gegen Kantor/Zdybek aus Polen die Chance zur Revanche, und die nützten die beiden eiskalt und siegten mit 2:0 (21:16, 21:17). Gegner im Endspiel sind die US-Amerikaner Crabb/Brunner.

Pascariuc/Leitner im Finale von Litzlberg

Im Strandbad Litzlberg stellten die Salzburger Paul Pascariuc und Laurenz Leitner einmal mehr ihre Klasse unter Beweis: Die Youngsters kämpfen am Sonntag beim Pro Beach Battle Masters gegen die Ungarn Artúr Hajós/Bence Attila Stréli um Gold. Möglich machte es ein 2:0-Sieg gegen Djordje Klasnic/Lazar Kolaric aus Serbien - im Hexenkessel der Arena von Litzlberg kannte die Begeisterung um die Lokalmatadore keine Grenzen.