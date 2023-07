Hörl/Horst stürmen ins Halbfinale von Espinho

Großer Erfolg für das Beachvolleyballduo Julian Hörl/Alexander Horst beim Challenger-Turnier in Espinho (POR). Der Saalfeldner und der Wiener stehen im Halbfinale.

Das sind wichtige Punkte auf dem Weg zur WM in Mexiko und zu Olympia 2024 in Paris: Julian Hörl und Alexander Horst stehen beim FIVB-Challenger in Espinho bereits unter den besten vier. Am Sonntag spielt das routinierte Duo um den Turniersieg. In jedem Fall kommen die beiden topmotiviert zur Heim-Europameisterschaft Anfang August in Wien.

In den Pool-Spielen gab es für das ÖVV-Duo zunächst einen sieg gegen die Esten Nolvak/Tiisar und eine Niederlage gegen Kantor/Zdybek (POL). mit einem 21:19, 21;18 gegen die portugiesischen Lokalmatadore Pedrosa/Campos lieferten die beiden dann im Achtelfinale einen starken Coup. Das Viertelfinale gegen die Ukrainer Popov/Reznik ging in den dritten Satz. Dort war eine Super-Rally von 7:6 auf 12:6 der Schlüssel zum Sieg - mit 15:8 behielten Hörl/Horst die Oberhand. Im Halbfinale am Sonntag gibt es gegen Kantor/Zdybek aus Polen die Chance zur Revanche.