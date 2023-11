Hörl/Horst gehen in Thailand als Nummer eins ins Rennen

In Chiang Mai geht ab Donnerstag das vorletzte Challenge Turnier der Beachvolleyball-Saison 2023 über die Bühne. Alexander Horst und Julian Hörl sind im Norden Thailands auf Position 1 gesetzt und versuchen einen weiteren Schritt Richtung Paris 2024 zu setzen.

Zuletzt gab es in Goa (Indien) einen kleinen Rückschlag für den Saalfeldner und den Wiener. Sie unterlagen bereits im Achtelfinale ihren Landsleuten Robin Seidl und Moritz Pristauz. Alexander Horst sagt: "Unsere letzten Ergebnisse haben uns ganz nach oben gespült, doch das Starterfeld ist so gut besetzt, dass auch hier wieder die Devise gilt: Von Spiel zu Spiel denken und als Ziel das Viertelfinale anstreben."

Julian Hörl ergänzt: "Zu Beginn unserer Zusammenarbeit waren wir froh, bei Challenge-Turnieren in die Qualifikation zu kommen, jetzt führen wir die Setzliste im Hauptfeld an. Das ist schon ein schönes Zeichen für unseren Weg und gibt auch Selbstvertrauen! Wir machen vieles richtig."

In Chiang Mai sind noch weitere Salzburger am Start: Das Duo Paul Pascariuc und Laurenz Leitner greift wieder an und ebenso Laurenc Grössig, der Timo Hammarberg an seiner Seite hat. Der Niederösterreicher hat in Thailand gerade erst mit Tim Berger die Silbermedaille bei der U21-WM erobert.