Hörl/Horst stehen in Thailand im Viertelfinale

Österreichs Top-Beachvolleyballduo ist beim Turnier in Chi Mai souverän in die Runde der letzten acht eingezogen.

Gegen Pablo Herrera und Adrian Gavira Collado aus Spanien setzten sich der Saalfeldner und der Wiener im Achtelfinale am Samstag früh mit 21:17 und 21:19 durch. Gegner im Viertelfinale ebenfalls noch am Samstag sind die US-Amerikaner Evans/Budinger, die in der Zwischenrunde gegen Laurenc Grössig und Timo Hammerberg (Salzburg/Niederösterreich) klar in zwei Sätzen gewonnen haben. Bereits in der Qualifikation die Segel streichen mussten die Salzburger Paul Pascariuc und Laurenz Leitner. Auch sie scheiterten an einem US-Duo.

Die mit Kurs auf Olympia 2024 spielenden Hörl/Horst sind bei dem Challenge-Turnier der World Tour im Norden Thailands an Nummer eins gesetzt.