Hörl/Horst schafften trotz Verletzung den Aufstieg in Roland Garros

Obwohl sie das letzte Gruppenspiel wegen einer Verletzung w. o. geben mussten, sind Österreichs Nummer-eins-Beachvolleyballer beim Turnier der Elite World Tour in Paris ins Achtelfinale aufgestiegen.

Die Beach-Volleyballer Julian Hörl und Alexander Horst haben am Freitag beim Elite-16-Turnier in Paris nach einem 2:0 (19,17)-Sieg über Julien Lyneel/Remi Bassereau im Stade Roland Garros den Aufstieg in die nächste Phase geschafft. Wegen einer Oberschenkel-Verletzung bei einem der beiden Österreicher verzichtete das Duo auf das Abendmatch und spielt am Samstag gegen die Brasilianer Evandro/Arthur um den Einzug ins Viertelfinale.

Genauere Informationen über Verletzungsgrad bzw. welcher der beiden Spieler betroffen ist, wollte das ÖVV-Duo anlässlich der bevorstehenden WM, bei der es mit Robin Seidl/Moritz Pristauz auch gegen Österreicher geht, nicht verraten.