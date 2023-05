Hörl in Neusiedl souverän, Grössig überrascht

Mit Interimspartner Philipp Waller gab sich das Saalfeldner Beachvolleyball-Ass Julian Hörl beim Pro-Tour-Start in Neusiedl keine Blöße. Laurenc Grössig aus Salzburg ließ ein Favoritenduo stolpern.

Julian Hörl/Philipp Waller, die wegen der aktuellen Polizeiausbildung von Alexander Horst zusammengespannt wurden, gaben sich keine Blöße und stiegen mit zwei Siegen am Freitag direkt ins Viertelfinale von Neusiedl auf. "Das win2day BVT PRO-MASTERS ist eine wunderbare Möglichkeit, um uns für den Nationscup vorzubereiten. Klar ist, dass wir am Finaltag am Sonntag mit dabei sein und eine Medaille mitnehmen wollen", erklärte Hörl. Sein Landsmann Laurenc Grössig besiegte mit Timo Hammarberg überraschend die topgesetzten Robin Seidl/Moritz Pristauz in drei Sätzen. Sie kamen ebenso in die Zwischenrunde wie das Salzburger Gespann Laurenz Leitner/Paul Pascariuc.