Hörl lässt in Düsseldorf die Stars schwitzen

Die Düsseldorfer Messehalle ist mittlerweile fast ein Zweitwohnsitz für Julian Hörl geworden. Der Beachvolleyballer aus Saalfelden stieg dort am Mittwoch in die Play-offs der German Beach Trophy ein.

Im Duett mit dem Slowenen Nejc Zemljak schloss er an die starke Vorrunde an und legte mit einem Zweisatzsieg gegen Georg und Peter Wolf (GER) einen guten Start hin. Vier Teams spielen um den Halbfinaleinzug, am Donnerstag haben Hörl/Zemljak erst einmal einen Ruhetag.

Als unbelohnte Helden schlossen Hörl und seine österreichischen Mitstreiter zuvor an gleicher Stelle den "Nations Clash" ab. Hinter der Schweiz, den Niederlanden und Deutschland reichte es nur zu Platz vier beim Ländermatch für den Pinzgauer und den Steirer Moritz Pristauz sowie die Altmeister Clemens Doppler/Alexander Horst. Immerhin gelang ein Achtungserfolg gegen das Schweizer Topduo Heidrich/Gerson: Hörl und Pristauz rangen die Top-20-Paarung mit 15:12 im dritten Satz nieder. Beinahe wäre ein ähnlicher Coup sogar gegen die deutschen Vizeweltmeister Julius Thole/Clemens Wickler gelungen. Die Topstars kamen gegen die überraschend starken "Ösis" ordentlich ins Schwitzen, ehe sie doch mit 15:13 knapp die Oberhand behielten.

