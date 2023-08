Hörl und Horst brachten den Wiener Centercourt zum Beben

Zunächst mussten sich der Saalfeldner und sein Wiener Partner am Nachmittag ausgerechnet von ihren Trainingspartnern Paul Pascariuc/Laurenz Leitner ärgern lassen. Weil die Altmeister bei 21:18, 16:11 frühzeitig die Zügel schleifen ließen, kamen die beiden 23-jährigen Salzburger zurück ins Spiel, holten den zweiten Satz noch mit 21:19. Erst dann setzte sich die größere Routine von Horst, dem 40-jährigen Familienvater, und dem 31-jährigen Hörl durch. Nach dem 15:11 im dritten Satz trauerte Verlierer Leitner der vergebenen Chance nach, war aber auch zufrieden: "Wir haben uns für unser erstes Match auf dem Centercourt gut geschlagen und sie ärgern können."

Hörl am Block überragend

Die Spanier Herrera/Gavira Collado sind mit 41 und 35 Jahren noch routinierter als Hörl und Horst. "Ihn kenne ich, seit ich Volleyball spiele", sagte Alexander Horst über Herrera, Olympiazweiter von 2004 (!). Die Spanier ließen zunächst aber die Österreicher mit 21:13 alt aussehen. Mit den entfesselten Fans im Rücken kamen die beiden aber eindrucksvoll zurück und spielten ihre Gegner beim 21:15 im zweiten Durchgang phasenweise an die Wand. "Blockmonster" Hörl lief zu großer Form auf, doch in der Entscheidung schien sich das Blatt erneut zu wenden: 6:10-Rückstand. Aussichtslos? Nicht in Wien. Die ÖVV-Helden kamen noch einmal aus dem Wellental zurück. Als Julian Hörl per Block den Matchball verwertete, bebte der Centercourt vor Begeisterung.

"Am Anfang war ich ein bissl nervös, dann bin ich gut reingekommen", gestand der Pinzgauer etwas Respekt vor der Kulisse ein. "Und genau so hat das Spiel ausgeschaut." Angenehmer Nebeneffekt des Siegs: "Ein freier Freitagvormittag, das ist fein."

Drei Papas drückten Daumen

Robin Seidl/Moritz Pristauz stehen in der Zwischenrunde, für die ÖVV-Frauen Dorina und Ronja Klinger ist das Turnier vorbei, so wie auch für Pascariuc/Leitner nach einem 16:21, 14:21 gegen die Briten Javier und Joaquin Bello. Papa Gernot Leitner, Präsident des Österreichischen Volleyballverbands (ÖVV), litt mit und erinnerte sich an seine aktive Zeit: "Mit Julian Hörls Vater Tom habe ich einst noch bei Paris Lodron in der Halle zusammengespielt." Auch Marian Pascariuc, der Vater von Paul, war ein Teamkollege Leitners. Am Mittwoch drückten alle drei Papas live die Daumen.

Alexander Horst indes hat selbst schon die nächste Generation am Court sitzen. Bei der Umarmung nach dem Match sagte sein begeisterter Sohn Fabio: "Papa, ich hab' keine Stimme mehr." Vater Horst krächzte: "Ich auch nicht..." Fortsetzung folgt am Freitag. Gegner sind die Sieger aus Luini/De Groot (NED) und Sepka/Semerad (CZE).