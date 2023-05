Hörl und Horst sind sauer: Hammer-Gegner schon in der Quali

Beim Elite-Turnier in Ostrau (CZE) musste das Beachvolleball-Duo Julian Hörl/Alexander Horst schon nach der ersten Qualifikationsrunde Abschied nehmen. Was die beiden ärgert, ist die Absurdität des derzeitigen Turniersystem s.

Die beiden Österreicher mussten sich am Mittwoch den Italienern Paolo Nicolai und Samuele Cottafava mit 16:21 und 18:21 geschlagen geben. Das Spiel war in beiden Sätzen lange offen, Hörl/Horst ließen etliche Breakchancen ungenutzt. Alexander Horst sagte: "Nach einer Niederlage kann man nie zufrieden sein. Wir haben gegen die Nummer 12 der Welt gespielt, da muss alles passen. Wir haben uns genug Breakchancen erarbeitet und waren dann nicht in der Lage, das Spiel an uns zu reißen."

Der Saalfeldner Julian Hörl erkärte: "Wir haben gut gespielt, die Italiener waren besser - so einfach ist es. Wahrscheinlich gewinnen wir mit dieser Leistung gegen die Mehrheit der Quali-Teilnehmer und dieses positive Feedback der Trainer sollten wir mitnehmen und nächstes Mal wieder voll angreifen."



Was die beiden mehr ärgert und sie schon im Vorfeld kritisierten: Derzeit führt das Turniersystem dazu, dass selbst sehr starke Teams in der Qualifikation antreten müssen. Im Hinblick auf die Olympiaqualifkation wäre es sogar klüger, bei den kleineren Challengerturnieren zu spielen. Alexander Horst erklärt: "Das Weltranglistensystem und der extrem regulierte Zutritt zu den Events schaffen aktuell kein faires und gutes Bild unseres Sports. Man wird zur Zeit punktetechnisch fürs Spielen bestraft." Einige Teams hätten in diesem Jahr noch gar nicht gespielt und würden damit für eine verfälschte aktuelle Rangliste sorgen.

Auch beim nächsten Turnier, beim Challenge Event in Jurmala vom 15.-18. Juni müssen Hörl/Horst in die Qualifikation.