Hörl und Waller gewinnen auch gegen Spanien

Der Erfolgslauf der österreichischen Beachvolleyballer beim europäischen Nations Cup geht weiter. Nach dem Auftaktsieg gegen Slowenien schlugen der Saalfeldner Julian Hörl und Co. am Dienstag auch Spanien.

Bei dem Turnier in Madrid hat das kurzfristig formierte Duo Julian Hörl/Philipp Waller gegen Pastor Huerta/Amodeo Saucedo ungefährdet in zwei Sätzen gewonnen. Da auch Robin Seidl und Moritz Pristauz ihre Partie gewannen, hat Österreich bereits den zweiten Sieg bei dem Bewerb eingefahren. Sie spielen daher am Abend das Finale gegen Litauen. Der Sieger des Endspiels ist für die nächste Phase mit acht Nationen im Herbst qualifiziert. Am Montag hatten die beiden Duos Slowenien in Madrid mit 2:0 besiegt.

Der in drei Phasen bis Juni nächsten Jahres ausgetragene Bewerb ist neben der Pro-Tour-Rangliste die zweite Qualifikationsschiene für Olympia. Es qualifiziert sich aber nur der Sieger des Finalturniers im Frühsommer 2024 für Paris.

Sollte den österreichischen Teams der Aufstieg nicht gelingen, bliebe noch die Chance auf eines der jeweils 17 Tickets über das Olympiaranking. In die Rangliste fließen bis Juni 2024 die zwölf besten Pro-Tour-Ergebnisse ein. Zwei weitere Startplätze erhalten die beiden Siegerteams der WM im Oktober in Mexiko.