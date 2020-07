Hörl und Winter besiegen die Vizeweltmeister

Platz drei beim Champion Cup der Beachvolleyballer auf der Wiener Donauinsel holten am Samstag der Saalfeldner Julian Hörl und seinen Partner Tobias Winter (NÖ).

Mit einem 2:1 (21:16, 25:27, 15:10) gegen die Vizeweltmeister von 2017, Clemens Doppler und Alexander Horst, im Spiel um Platz drei rundeten Hörl und Winter eine ausgezeichnete Turnierleistung ab. In einer hochklassigen Partie gegen ihre Trainingsgenossen im Leistungszentrum in Wien ließen sie im zweiten Satz noch vier Matchbälle ungenutzt. Die beiden an Nummer fünf Gesetzten hatten sich über die Vorrunde in Rif (als Dritte) bzw. die zweite Runde in Wien (als Zweite) ins Final Four gespielt.

Hörl und Winter waren zuvor im Halbfinale mit 0:2 Sätzen (19:21, 14:21) an den favorisierten Christoph Dressler/Alexander Huber gescheitert. Deren Finalgegner sind Robin Seidl/Philipp Waller, die sich gegen Clemens Doppler/Alexander Horst mit 2:1 durchsetzten.

Regnerisches Wetter trübte die Premiere mit Zuschauern nach der Coronapause. Bei dem Einladungsturnier haben die zwölf besten Frauen- und Männerteams Österreichs teilgenommen. Gespielt wurde in drei Phasen in Salzburg, Graz, Klagenfurt und Wien.

Quelle: SN