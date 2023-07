Hoffnung für Stefan Lainer: Diese Spitzensportler waren stärker als der Krebs

Fußballprofi Stefan Lainer ist an Lymphknotenkrebs erkrankt. Ärzte prophezeien dem Salzburger "sehr gute Heilungschancen".

Stefan Lainer hat sich nach der Diagnose Lymphknotenkrebs umgehend in Behandlung begeben.

Österreichs Fußball- Nationalteamspieler Stefan Lainer ist an Lymphknotenkrebs erkrankt. Das gab sein Club Borussia Mönchengladbach am Donnerstag bekannt. Die Heilungschancen seien "sehr gut", so der deutsche Bundesligist. Der 30-jährige Seekirchner müsse sich aber einer mehrmonatigen Therapie unterziehen. "Nach Auskunft der ...