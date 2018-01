Hollerbach neuer Trainer des Hamburger SV

Bernd Hollerbach soll den Hamburger SV aus der Dauerkrise führen und die schwierige Rettungsmission des deutschen Fußball-Bundesligisten zu einem Happy End bringen. Der 48-jährige Ex-Profi des HSV tritt beim stark abstiegsgefährdeten Traditionsclub die Nachfolge des am Sonntag beurlaubten Markus Gisdol an, teilten die Hanseaten am Montag mit.

SN/APA (dpa)/Uli Deck Hollerbach kickte als Aktikver beim HSV