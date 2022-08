Horn nach 2:1-Sieg gegen BW Linz Tabellenführer der 2. Liga

Horn steht nach drei Runden in der 2. Fußball-Liga überraschend ohne Punkteverlust an der Tabellenspitze. Die Waldviertler setzten sich am Freitag nach 0:1-Rückstand gegen Blau Weiß Linz mit 2:1 durch und erklommen mit neun Punkten die Spitzenposition. Zwei Zähler dahinter liegen Aufsteiger Vienna und St. Pölten, die sich im Stadion auf der Hohen Warte mit 1:1 trennten. Auch bei sieben Zählern hält Amstetten nach einem 1:1 gegen die Admira in einem weiteren Schlagerspiel.

Horn fuhr nach einem 2:1 gegen Sturm Graz II und einem 1:0 in Kapfenberg auch den dritten Erfolg nur mit einem Tor Unterschied ein. Fally Mayulu (32.) brachte die Gäste mit einem Schuss von der Strafraumgrenze ins lange Eck programmgemäß in Front. Nach Wiederbeginn legten die Hausherren aber einen Gang zu und schafften dank einer beherzten Leistung noch die Wende. Zuerst glich Albin Gashi (52.) aus, dann avancierte Patrik Mijic (86.) zum Matchwinner. Die Vienna legte gegen den bisherigen Leader aus Niederösterreich früh vor, der Ex-Rapidler Stephan Auer (19.) traf nach Luxbacher-Vorarbeit ins Eck. Nach dem Seitenwechsel sorgte Luis Hartwig (77.) für den Ausgleich und fügte damit den Wienern den ersten Gegentreffer in der Liga zu. Danach lag zuerst der Siegtreffer St. Pöltens in der Luft, im Finish hätte aber ausgerechnet der erst kurz zuvor eingewechselte Ex-St.-Pölten-Stürmer Deni Alar für einen Vienna-Sieg sorgen können, scheiterte aber an der Stange. Damit blieb es beim am Ende leistungsgerechten Unentschieden. Auch im Niederösterreich-Duell von Amstetten und der Admira gab es keinen Sieger. Die Gastgeber gingen durch Ex-Rapid-Stürmer Dominik Starkl (57.) voran, Martin Krienzer (59.) gelang postwendend der Ausgleich. Die Südstädter halten nun bei vier Punkten. Weiter sieglos sind die Young Violets Austria Wien und Kapfenberg nach einem packenden 2:2 in der Generali Arena. Die Steirer schafften trotz einer Gelb-Roten Karte für 1:0-Torschütze Sekou Sylla (79.) zum Beginn der Nachspielzeit dank eines verwandelten Elfmeters von Christoph Pichorner noch einen Punktgewinn. Es war der erste für den Liga-Vorletzten, die Wiener halten bei zwei Punkten.