Houston ging in World Series 3:2 in Front - Trump ausgebuht

Die Houston Astros haben unter den Augen von US-Präsident Donald Trump die Führung in der Finalserie der nordamerikanischen Baseball-Liga MLS übernommen. Die favorisierten Texaner gewannen am Sonntag (Ortszeit) das fünfte Spiel der diesjährigen World Series gegen die Washington Nationals 7:1 und stellten damit in Siegen auf 3:2.

SN/AP (AFP)/TASOS KATOPODIS Der Präsident besuchte das Spiel Washington gegen Houston