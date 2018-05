Houston nach Heimsieg über Warriors vor NBA-Finaleinzug

Houston fehlt nur noch ein Sieg zum Einzug ins Finale der National Basketball Association (NBA). Die Rockets gewannen am Donnerstagabend (Ortszeit) vor eigenem Publikum gegen die Golden State Warriors 98:94 (45:45) und führen damit in der "best of seven"-Serie 3:2. Das sechste Match findet nun in der Nacht auf Sonntag (3.00 Uhr MESZ/live DAZN) beim Titelverteidiger in Oakland statt.

SN/APA (AFP/Getty)/Bob Levey Houston setzte sich in einer lange Zeit engen Partie letztlich durch