HSV gewann Deutschlands Zweitliga-Topspiel gegen Köln 1:0

Der Hamburger SV hat die Tabellenführung in der 2. deutschen Fußball-Bundesliga erobert. Die Hanseaten besiegten den 1. FC Köln im Duell der Erstliga-Absteiger am Montag mit 1:0 und zogen an den Rheinländern und am FC St. Pauli vorbei. Pierre-Michel Lasogga sorgte mit seinem Treffer in der 86. Minute für Riesenjubel bei den meisten der 53.876 Zuschauer im Volksparkstadion.

SN/dpa/Axel Heimken Die Freude bei den Hanseaten war groß