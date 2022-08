Hudson beendet EM-Speerwurf an zehnter Stelle

Victoria Hudson hat am Samstag in ihrem ersten Finale bei einem Großereignis den zehnten Platz belegt. Die Niederösterreicherin warf den Speer bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in München bei kühlen Temperaturen im Olympiastadion auf 56,07 m. Damit blieb sie deutlich unter der Saisonbestleistung von 61,90.

Hudson trug sich als EM-Zehnte in München-Ergebnisliste ein

Hudson begann mit 56,07 m und war damit nach der ersten Runde Fünfte. Im zweiten Versuch landete der Speer außerhalb des Wurffeldes. Als sie im dritten Durchgang an der Reihe war, lag sie auf Platz zehn, musste also noch zulegen, denn nur die ersten acht durften drei weitere Mal werfen. Der Speer flog aber zu wenig weit, Hudson machte ihn ungültig. Vor München war Hudson dreimal in Folge an der Qualifikation bei einem Großevent gescheitert. 2019 bei ihrem WM-Debüt in Doha wurde sie 31., bei Olympia 2021 in Tokio 22.. Vor einem Monat bei der WM in Eugene landete sie auf Rang 23. Umso größer war der Jubel bei der ÖLV-Rekordlerin (64,68), dass es nun in München bei den Kontinentaltitelkämpfen geklappt hatte.