Hudson in Speerwurf-Quali bei WM ausgeschieden

Victoria Hudson ist am Mittwoch bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Eugene in der Speerwurf-Qualifikation mit 54,05 m ausgeschieden. Die Niederösterreicherin landete unter 29 Teilnehmerinnen an der 23. Stelle. Zum dritten Mal in Folge bei einem Großereignis nach der WM 2019 in Doha und den Olympischen Spielen 2021 in Tokio gelang ihr damit der Sprung in das Finale nicht. Qualifikationsbeste war die Japanerin Haruka Kitaguchi mit 64,32 m.

Den ersten Versuch, der bei knapp 55 m landete, machte Hudson ungültig ("Ich wusste, der wird überhaupt nicht reichen"), den zweiten setzte sie neben das markierte Feld, den dritten ließ sie bei 54,05 m stehen. Damit war sie nach der ersten von zwei Qualifikationsgruppe Elfte, da nur die Top zwölf aufstiegen, wusste die 26-Jährige, dass das bei weitem zu wenig sein wird. "Es war starker Gegenwind, aber es war beim Einwerfen genauso der Wind da, und da habe ich über 60 m geworfen. Ich habe davor im Trainingsstadion weit über 60 geworfen. Und bin genauso gegen eine Windmauer gerannt. Ich habe keine Ahnung, ich kann das nicht erklären", war Hudson schwer enttäuscht.