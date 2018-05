Hürdensprinterin Steffi Bendrat sichert sich EM-Ticket

Gleich im ersten Versuch hat Hürdensprinterin Steffi Bendrat (Union Salzburg LA) das Limit für die EM in Berlin unterboten. Sie blieb in 13,11 Sekunden deutlich unter der geforderten Norm.

Beim Meeting in Weinheim (GER) stellte Bendrat auch ihre persönliche Bestleistung ein. Die EM-Norm über 100 m Hürden liegt bei 13,25 Sekunden. Die Titelkämpfe steigen Anfang August in Berlin.

Für die 27-jährige Leichtathletin hat sich damit die Übersiedlung nach Wattenscheid bezahlt gemacht. Seit dem Winter trainiert sie dort unter Top-Coach Slawomir Filipowski. Bereits bei der heurigen Hallen-Weltmeisterschaft hat sich Bendrat hervorragend geschlagen. Sie kam über 60 Hürden auf Rang 15.

Auch Bendrats Clubkollegen schlugen sich in Weinheim ausgezeichnet. Ingeborg Grünwald gelang mit 6,03 m im Weitsprung eine weitere Steigerung ihrer Saisonbestleistung. Bei Windstille lief Isaac Asare (USLA) die 100m in 10,94 Sek. und blieb in dieser Saison das erste Mal unter 11,00. Nach 22,02 Sek. blieb die Uhr für ihn dann über 200m stehen - neuerliche persönliche Bestleistung. Knapp übertreten waren einige gute Sprünge von Weitspringer Elias-Min Nowotny, der in Weinheim auf 6,77 m segelte.



(SN)