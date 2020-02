Hütter stoppte Comeback-Weg: Zu wenige "Pistenkilometer"

Skirennläuferin Cornelia Hütter wird in dieser Saison keine Weltcuprennen mehr bestreiten. Die 27-jährige Steirerin, die seit einer weiteren schweren Knieverletzung vor knapp elf Monaten in diesem Winter noch kein Rennen bestritten hat, entschied sich wegen fehlender Trainingskilometer in den Speed-Disziplinen in Absprache mit ihren Trainern zu diesem Schritt.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Die Skirennläuferin zog sich vor elf Monaten eine Knieverletzung zu