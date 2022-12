Hütter verzichtet wegen Beschwerden auf Lake-Louise-Start

Skirennläuferin Cornelia Hütter hat aufgrund von körperlichen Beschwerden auf einen Start in der zweiten Weltcup-Abfahrt dieser Saison in Lake Louise am Samstag verzichtet. Sie habe in der Früh Kopfschmerzen und leichte Seheinschränkungen bemerkt, sagte Hütter im ORF-Interview. Am Freitag war die Steirerin auf den dritten Platz gefahren. Wegen der kurzfristigen Absage konnte der ÖSV keine andere Läuferin ins Rennen schicken.

Ebenfalls nicht dabei war Elisabeth Reisinger, die von ihrem Sturz am Vortag Prellungen davongetragen hatte. Auch die kränkelnde Christine Scheyer musste passen. Die Abfahrt ging unter anderem wegen Windböen über eine verkürzte Strecke vom Reservestart über die Bühne.