Hüttschlag entführt glückliche drei Punkte aus Mauterndorf

Trotz einer eher mäßigen Leistung der Hüttschlager in der Hitzeschlacht im Lungau bleibt die Mannschaft von Spielertrainer Thomas Kendlbacher in dieser Saison weiterhin ungeschlagen.

"Mit so einer Leistung gewinnt man normalerweise kein Spiel", zeigte sich der Hüttschlager Spielertrainer Thomas Kendlbacher wenig zufrieden mit der Mannschaftsleistung beim Match gegen Mauterndorf. "Wir hatten viel Glück. Wäre die Chancenauswertung der Lungauer besser gewesen - sie haben fünf oder sechs Tausender vergeben - hätten wir sicher verloren."

Viel positiver sieht der 23-Jährige die bisherige Saison. Zehn Punkte aus vier Spielen ist eine zufriedenstellende Bilanz. "Die Punkteausbeute ist super, aber es gibt noch Luft nach oben. Wir müssen uns immer weiterentwickeln, noch kompakter stehen, noch mehr Freude am Fußballspielen zeigen", bringt es Kendlbacher auf den Punkt. Nur so könnte das erklärte Saisonziel erreicht werden. "Wir wollen unbedingt unter die Top Zwei. Wir möchten um den Aufstieg mitspielen. Wir sind alle sehr positiv eingestellt und hoffen das Beste. Wenn nicht heuer, wann dann? Mit diesem Teamspirit können wir es schaffen. Wenn es nicht gelingt, geht die Welt aber nicht unter." Einen Schritt in die richtige Richtung könnten die Hüttschlager bereits am kommenden Samstag machen, wenn sie Lenzing auf eigenem Rasen empfangen. "Wir freuen uns auf das Heimspiel. Lenzing ist immer ein harter Brocken, aber wir sind sehr motiviert und wollen unbedingt gewinnen", zeigt sich Thomas Kendlbacher kämpferisch.

Ein harter Gegner im Kampf um den Aufstieg wird, so wie es im Moment aussieht, ebenso die Mannschaft aus St. Martin/Tg. Auch in der vierten Runde der 1. Klasse Süd feierten die Lammertaler einen Sieg (5:0 gegen Rauris) und bleiben somit weiter ohne Punkteverlust. 5:0 war auch der Endstand im Duell Bad Gastein gegen Muhr. Lediglich Flachau musste in dieser Runde als einzige Pongauer Mannschaft in der 1. Klasse Süd gegen Unken eine 2:4-Niederlage hinnehmen.

In der Regionalliga West feierte Bischofshofen am vergangenen Wochenende den ersten Sieg (2:0) dieser Saison gegen das Team aus Wals/Grünau.

Eine starke Leistung zeigten auch die St. Johanner. Die Mannschaft von Ernst Lottermoser konnte gegen den derzeitigen Tabellenführer aus Dornbirn in der Ferne ein 3:3-Unentschieden erkämpfen und nahm somit einen Punkt aus Vorarlberg mit nach Hause.

Altenmarkt, die einzige in der Salzburger Liga verbliebene Pongauer Mannschaft, zeigt weiterhin eine starke Performance. Letzten Samstag empfing man Bürmoos auf heimischem Rasen und trennte sich 2:2 unentschieden. Obwohl Bürmoos besser in die Partie startete, gelang den Altenmarktern der Treffer zur Führung, den die Gäste jedoch noch vor der Pause egalisieren konnten. In der zweiten Hälfte gingen die Hausherren nach einem Freistoßtor abermals in Führung. Bürmoos drängte in weiterer Folge auf den Ausgleich, der kurz vor Spielende dann gelang. Mit diesem Remis steht Altenmarkt nach vier Runden und zehn erkämpften Punkten auf dem sehr guten zweiten Tabellenzwischenrang. Die nächste schwere Aufgabe wartet am morgigen Freitag, wenn es zum Duell nach Neumarkt geht.