Hughes bei VSV-Sieg gegen Salzburg mit 1000. Scorerpunkt

Der Austro-Kanadier John Hughes hat am Sonntag den Meilenstein von 1.000 Scorerpunkten in der österreichischen Eishockey-Liga erreicht. Der Stürmer verbuchte beim 4:3-Heimerfolg des VSV gegen seinen langjährigen Ex-Club Salzburg einen Assist. Die Vienna Capitals bezwangen im Nachzügler-Duell der 27. ICE-Runde die Pioneers Vorarlberg vor Heimpublikum 4:2. Der KAC behauptete sich in Asiago mit 5:2. Graz unterlag in Bozen nach starkem Beginn noch 3:6.

Die Villacher gewannen im zweiten Spiel unter Neocoach Marcel Rodman erstmals, womit Spitzenreiter Salzburg nur noch zwei Punkte vor Linz führt. Hughes hält nach seiner Vorlage zum 2:0 bei 286 Toren und 714 Assists. Der 35-Jährige ist in der jüngeren Ligageschichte der erste Spieler seit Thomas Koch mit 1.000 Punkten auf dem Konto. Mit 1.043 Zählern ist der seit dem Frühjahr nicht mehr aktive Koch auch in der langjährigen Historie Rekordhalter. Die Capitals kamen nach drei Niederlagen en suite wieder zu einem Erfolg, als Zweifachtorschütze ragte Trevor Cheek heraus. Die Pioneers aus dem Ländle bleiben ein Lieblingsgegner der Wiener, die alle bisherigen sieben Spiele gegen die Feldkircher gewonnen haben. Matchwinner für den KAC in Asiago war Manuel Ganahl mit zwei Toren. Schlusslicht Graz zog in Südtirol nach 3:2-Führung im Kräftemessen zweier zuletzt in Serie siegreicher Teams noch klar den Kürzeren.