Ibrahimovic fehlt Milan zwei Wochen wegen Muskelverletzung

Der schwedische Fußball-Star Zlatan Ibrahimovic wird seinem Club AC Milan wegen einer am Sonntag im Spiel gegen Napoli erlittenen Muskelverletzung im Oberschenkel rund zwei Wochen fehlen. Der 39-Jährige, der in sechs Liga-Spielen in dieser Saison zehn Tore erzielt hat, verpasst damit wohl die zwei Europa-League-Spiele gegen Lille und Celtic und in der Serie A zumindest das Sonntag-Spiel gegen Fiorentina.

SN/APA (AFP)/ANDREAS SOLARO Ibrahimovic muss pausieren

Quelle: Apa/Ag.