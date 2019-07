Ibrahimovic mit zweitem Triple-Pack in der MLS

Der schwedische Fußballstar Zlatan Ibrahimovic hat beim 3:2-(1:1)-Sieg von LA Galaxy im Derby gegen den Los Angeles FC am Freitag (Ortszeit) alle drei Treffer für seinen Club erzielt. Es war sein zweiter Triple-Pack in der nordamerikanischen Major League Soccer. Dem 37-Jährigen gelangen die Tore in der 8., 56. und 70. Minute - eines mit Links, eines mit Rechts und eines mit dem Kopf.

SN/APA (Getty)/Katharine Lotze "Ich habe es gut gemacht heute, glaube ich"