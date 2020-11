ICE mit neuem Spielplan - Bis 16.12. nur ein Tag spielfrei

Die länderübergreifende österreichische Eishockey-Liga hat einen neuen Spielplan festgelegt und wickelt bis Mitte Dezember ein intensives Programm ab. Nach einer zweiwöchigen Corona-Pause erfolgt die Wiederaufnahme des Spielbetriebs der ICE Hockey League am Sonntag, bis 16. Dezember wird nur an einem Tag (16. November) keine Partie ausgetragen.

Aufgrund zahlreicher positiver Covid19-Tests bei zahlreichen Clubs waren alle Spiele seit 24. Oktober verschoben worden. Die Liga musste daher den Spielplan komplett neu überarbeiten. Zusätzlich zu den Hauptspieltagen Freitag und Sonntag wurden vor allem am Dienstag und Mittwoch mehrere Begegnungen angesetzt, um die ausgefallenen Matches rasch nachholen zu können.

"Um entsprechende Regenerationszeiten und Road-Trips zu ermöglichen, konnten nur 16 der für diesen Zeitraum angesetzten Spiele auf ihrem ursprünglichen Termine bestätigt werden", gab die Liga am Donnerstag bekannt. Mit der 25. Runde am 18. Dezember soll die ICE wieder in den ursprünglich geplanten Spielbetrieb übergehen.

"Ich bin sehr froh darüber, dass der Krankheitsverlauf bei den Spielern und Betreuern weitestgehend mild verlaufen ist und wir nun von Tag zu Tag immer mehr Spieler und schlussendlich Mannschaften 'fit to play' gemeldet bekommen", erklärte Liga-Präsident Jochen Pildner-Steinburg.

Die Fans sind wegen der Lockdown-Maßnahmen von den Spielen ausgeschlossen, kommen aber via TV oder Computer auf ihre Rechnung. Alle Spiele, die nicht von den TV-Partnern Puls24 und Sky übertragen werden, werden im Online-Video-Stream zu sehen sein.

Quelle: APA