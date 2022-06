"Ich habe immer nur von der Tour de France geträumt"

Mit 28 Jahren erfüllt sich der Innviertler Sebastian Schönberger den Lebenstraum - drei Monate nach einem schweren Trainingsunfall.

Sechs Österreicher - und damit so viele wie noch nie in der Geschichte dieser Rundfahrt - nehmen ab kommendem Freitag an der Tour de France, die in diesem Jahr in Kopenhagen beginnt, teil. Während mit Patrick Konrad sogar ein heimischer Etappensieger aus dem Vorjahr am Start steht oder sein Bora-Teamkollege Marco Haller bereits seine siebte Tour bestreitet, überrascht ein Name in der Liste doch ein wenig: Sebastian Schönberger. Der 28-jährige Innviertler ist nach eigenen Worten "zwar nicht mehr jung, aber ...