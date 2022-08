Im Hexenkessel blieben Hörl und Horst cool: Aufstieg als Gruppensieger

Julian Hörl/Alexander Horst sind bei der Beachvolleyball-EM in München als Gruppensieger direkt ins Achtelfinale eingezogen. Der Saalfeldner und der Wiener setzten sich im Gruppenspiel vor tausenden Fans gegen die Lokalmatadore durch.

Das ÖVV-Duo gewann nach dem Auftaktsieg über Matthew Immers/Stefan Boermans aus den Niederlanden auch gegen Nils Ehlers/Clemens Wickler in drei Sätzen, schlugen die favorisierten Deutschen Mittwochnachmittag am Königsplatz 21:16, 15:21, 16:14. Hörl/Horst sind erst wieder am Freitag im Einsatz.

Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig waren im Duell mit den Schweizerinnen Menia Bentele/Anouk Verge-Depre chancenlos (14:21, 11:21). Der Auftaktsieg über Emma Piersma/Mexime van Driel aus den Niederlanden ebnete den Steirerinnen aber den Aufstieg in die Zwischenrunde. In dieser stehen auch Robin Seidl/Philipp Waller, die gegen die Italiener Adrian Carambula/Enrico Rossi 17:21, 21:18, 12:15 den Kürzeren zogen. Österreichs Top-Team war mit einem knappen Sieg über Quentin Metral/Yves Haussener aus der Schweiz in die EM gestartet. Auch Alexander Huber/Christoph Dressler sind aus ihrer Gruppe aufgestiegen. Gegen Sven Winter/Paul Henning setzten sie sich 13:21, 21:18, 15:12 durch und vermieden so eine Heimreise nach zwei Spielen. Denn am Dienstag hatten Huber/Dressler im Duell mit den Spaniern Pablo Herrera/Adrian Gavira in zwei Sätzen das Nachsehen.

Ausgeschieden sind hingegen Dorina Klinger/Ronja Klinger. Die Schwestern verpassten die K.o.-Phase allerdings nur knapp. In ihrem zweiten Gruppenspiel verloren die Klingers gegen Claudia Scampoli/Margherita Bianchin aus Italien 21:15, 19:21, 13:15.