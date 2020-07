Immobile nach 2:0 von Lazio nun vor Lewandowski

Mit seinem 35. Saisontor hat Lazio-Rom-Goalgetter Ciro Immobile nun Bayern-Star Robert Lewandowski überflügelt. Immobile erzielte beim 2:0-Sieg seines Clubs am Mittwochabend gegen Brescia Calcio in der 82. Minute den Treffer zum 2:0 und steht damit kurz davor, zum dritten Mal Torschützenkönig in der italienischen Serie A zu werden.

SN/APA (AFP)/FILIPPO MONTEFORTE Immobile schlug zum 35. Mal zu

Zudem hat der 30-Jährige im Kampf um den Goldenen Schuh für den besten Torjäger der europäischen Top-Ligen nun eine Runde vor Saisonschluss ein Tor mehr auf dem Konto als Lewandowski. Der Pole traf für den FC Bayern München in der abgelaufenen Bundesligasaison 34 Mal. Quelle: Apa/Dpa