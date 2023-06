"In der Form meines Lebens": Felix Gall führt nach Etappensieg bei der Tour de Suisse

Der 25-jährige Osttiroler Felix Gall übernahm mit seinem ersten World-Tour-Sieg bei der Tour de Suisse das Gelbe Trikot.

Es war nur eine kurze Nachricht, dafür kam die umso überraschender: Kurz nach der Tour of the Alps gab der Osttiroler Radprofi Felix Gall bekannt, dass er nicht wie geplant den Giro d'Italia bestreiten werde, weil er für die Tour de France eingeplant sei - und sich damit die ganze Saisonplanung ändern würde. Statt nach Italien fuhr Gall in die Sierra Nevada in ein Höhentrainingslager, aus dem er nach eigenen Worten "in der Form meines Lebens" zurückgekommen ist.

Die hat er gleich mehrfach unter Beweis gestellt: Nachdem er sich Dienstag bei der Tour de Suisse noch mit Rang zwei begnügen musste, hat es für Gall (AG2R Citroën) auf der vierten Etappe zum ersten Profisieg auf World-Tour-Ebene gereicht. Der 25-jährige Österreicher setzte sich über 153 Kilometer von Monthey zur Bergankunft in Leukerbad als Solist durch und übernahm auch das Gelbe Trikot vom Dänen Mattias Skjelmose (Trek Segafredo), der mit 1:03 Minuten Tagesdritter wurde.

Gall hat auf dem letzten Anstieg der Bergetappe aus dem Hauptfeld heraus attackiert, dem Angriff konnte niemand folgen. Der Osttiroler überholte auch die verbliebenen Ausreißer und fuhr die letzten 22 Kilometer im Solo. Hinter ihm zerfiel die Gruppe der Topfahrer, auch der belgische Top-Favorit Remco Evenpoel konnte nicht mehr folgen. Quasi als Zugabe gab es auch noch das Führungstrikot, nachdem Gall am Morgen nur als Neunter in die Etappe gestartet war. "Ich kann es gar nicht glauben: Erster Profisieg und auch gleich noch das Führungstrikot", meinte Gall. Dass er nun Leader in einer stark besetzten Rundfahrt ist, sei natürlich eine neue Erfahrung für ihn. "Aber ich hoffe, dass ich so weitermachen kann."

Dass Gall derzeit auf Wolke sieben schwebt, hat nicht nur mit den Erfolgen und der Tour-Nominierung zu tun: Kürzlich verlängerte er auch seinen Vertrag beim französischen Topteam AG2R-Citroën um zwei Jahre. "Ich bin absolut happy mit der Vertragsverlängerung. In dieser Topmannschaft habe ich meinen Platz gefunden, wo ich mich entwickeln kann." Das war nicht immer so. Bis Ende 2021 stand er beim deutschen DSM-Team unter Vertrag, das er nach Meinungsverschiedenheiten verlassen hat. Zu diesem Zeitpunkt stand die Karriere des Junioren-Weltmeisters 2015 schon an einer Wegkreuzung.

Über einen neuen Hauptsponsor darf sich Felbermayr Wels freuen: Die zur Pierer-Gruppe gehörende Radmarke Felt steigt ab 2024 als Sponsor ein. Das Ziel ist in naher Zukunft der Aufstieg in höhere Radsportligen. Die Firma Felbermayr bleibt auch weiterhin als Co-Sponsor mit an Bord.