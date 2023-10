In dünner Luft wollen Hörl/Horst hoch hinaus

Bei der Weltmeisterschaft in Mexiko geht es für Österreichs Nummer-eins-Duo im Beachvolleyball auch um Olympiapunkte.

So viel steht fest: Hoch hinaus geht es auf alle Fälle für Julian Hörl und Alexander Horst. Direkt von Paris weg, wo sie beim stark besetzten Elite-16-Turnier in der Vorwoche Platz vier holten, reiste Österreichs aktuell bestes Beachvolleyball-Duo ins mexikanische Hochland. In Tlaxcala, 50 Kilometer vom Vulkan Popocatépetl, steigt ab Freitag auf über 2000 Metern Seehöhe die Weltmeisterschaft. Ein Spitzenresultat ist auch dort drin, zudem warten viele Punkte fürs Olympiaranking.

Der 40-jährige Wiener Alexander Horst und sein 31 Jahre alter Partner aus Saalfelden verfügen über die Routine und Gelassenheit, um mit schwierigen Umständen gut umzugehen. Das Duo konnte als Nebeneffekt des Erfolgslaufs von Paris erst später als geplant die Reise über den Atlantik antreten, sodass gerade einmal zwei Tage Vorbereitung vor Ort möglich waren. "Das wird schon eine Challenge", sagte Horst. "Aber ich mache mir keine großen Gedanken, wir werden einfach unser Bestes geben. Durch die Höhenlage fliegt der Ball anders und die dünne Luft ist eine Gewöhnungssache."

Dünn ist die Luft auch in der Weltspitze des Beachvolleyball, das Gerangel um die Olympiaplätze daher entsprechend groß. Hörl/Horst liegen nach ihrer bislang sehr guten Saison im aktuellen World Ranking auf Platz 13, von den besser klassierten Duos stammen gleich sieben aus Europa. 17 Olympia-Quotenplätze werden über eine Rangliste der Turnierresultate seit Anfang 2023 vergeben, wobei maximal zwei Teams pro Nation in Paris teilnehmen können.

Stichwort nationale Konkurrenz: Gleich die ersten Gegner in Mexiko heißen Robin Seidl und Moritz Pristauz. Ein Sieg im österreich-internen Duell am Freitag (23.30 Uhr/MESZ) wäre optimal. Mit dem Aufstieg in die K.-o.-Phase rechnen Hörl und Horst in jedem Fall. Die weiteren Gegner in der Gruppe E kommen aus Italien und Argentinien.

Wie gut die beiden in ihrer zweiten gemeinsamen Saison harmonieren, hat das Elite-Turnier in Paris gezeigt: Trotz mehrwöchiger Pause - Julian Hörl wurde Vater einer Tochter - spielten sich die beiden von der Qualifikation bis unter die besten vier. Der Pinzgauer ist zuversichtlich: "Wir haben absolute Topteams geschlagen und sensationelles Beachvolleyball gespielt. Paris 2024 ist tatsächlich wieder einen Schritt näher gerückt."