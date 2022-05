In Salzburg läuft's wieder

Am 15. Mai ist es nach dreijähriger Pause nun so weit: Der Salzburg Marathon geht über die Bühne. Rund 1000 Läufer werden vom Hanuschplatz starten und sich in den Flow des "Runners High" bewegen.

SN/sw/salzburg marathon/alexander schwarz Der Salzburg Marathon führt am Leopoldskroner Weiher vorbei.