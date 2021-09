In Zürich werden auch Schweizer zu Luki-Fans

Der Diskus-Olympiadritte Lukas Weißhaidinger hofft beim Finale der Diamond League am Letzigrund auf den nächsten Zahltag.

Hoher Markt, 12 Uhr: Mit dem letzten Glockenschlag der berühmten Anker-Uhr gleich nebenan wurde Lukas Weißhaidinger am Montag in Wien um 50.000 Euro reicher. Es war die verdiente Ernte am Ende eines harten, aber erfolgreichen Jahres für den Diskuswerfer. Die stolze Prämie hat die Helvetia-Versicherung, der Partner des Österreichischen Leichtathletikverbandes (ÖLV), für eine Olympia-Bronzemedaille in Aussicht gestellt. "Luki" hat in Tokio zuverlässig geliefert, am Montag war dementsprechend Zahltag.

Die Blicke des 29-jährigen Oberösterreichers und seines Trainers Gregor Högler waren aber schon in Richtung Schweiz gerichtet. Nicht, weil die spendable Versicherung dort ihren Hauptsitz hat. Sondern weil am Donnerstag in Zürich das Finale der Diamond League steigt. Weißhaidinger ist am legendären Letzigrund einer der sechs Diskus-Finalisten, als Favorit gilt aber wieder Tokio-Sieger Daniel Stahl (SWE). "Jeder Favorit fällt einmal", hofft der Österreicher aber auf den nächsten Zahltag. In Zürich wandern 30.0000 Dollar (25.200 Euro) aufs Konto des Siegers.

Fünf der sechs Besten von Tokio sind am Start, Weißhaidinger freut sich ganz besonders: "Das wird ein Fest. Der Letzigrund mit seiner großen Geschichte war immer mein Traumziel. Speziell, weil es 2014 für die EM dort noch nicht ganz gereicht hat." Mindestens 67 Meter wird es für den Sieg brauchen, schätzen Högler und Weißhaidinger. Zur Erinnerung: 67,07 Meter waren Weißhaidingers Bronze-Weite vor fünf Wochen in Tokio, mit der er die erste Medaille eines männlichen österreichischen Leichtathleten in der Geschichte fixierte. Taktieren gibt es diesmal keines, alle Athleten haben sechs Würfe. "Wer spezielle Kraft trainiert hat, ist im Vorteil", sagt Trainer Högler. Sein Schützling hat das gemacht.

"Einmal geht's noch", heißt es auch für den "Lucky-Luki"-Fanclub aus der Innviertler Heimat. Die Schlachtenbummler erhalten Unterstützung durch Einheimische: "Schweizer Verwandte meiner Freundin feuern mich an und werden die österreichischen Fahnen schwenken."

Die Olympia-Erfolgsprämie - Gold hätte übrigens 205.000 Euro gebracht - gibt es in Österreich nur für die Leichtathleten. "Andere Sportverbände wollen das Modell gern aufgreifen", sagt ÖLV-Generalsekretär Helmut Baudis. Er sieht einen wichtigen Anreiz für junge Sportler darin: "Das kann den Unterschied ausmachen, ob sich jemand für eine Spitzensportkarriere entscheidet oder nicht."

Bis die nächste Generation angreift, hat aber Weißhaidinger noch einiges vor. Nach Zürich steht heuer noch ein Start in Zagreb (14. September) auf dem Programm, dann geht es in den verdienten Urlaub. Schon im Oktober startet dann die Vorbereitung auf ein ereignisreiches Jahr 2022. "Auf meiner To-do-Liste stehen für nächstes Jahr die 70 Meter", erklärt er. Noch steht seine persönliche Bestmarke bei 69,04 Metern, aufgestellt heuer in Eisenstadt. Dazu folgen 2022 die WM in Eugene (USA) und die EM in München. "Das wird meine Heim-EM, weil näher wird ein Großereignis nicht mehr kommen", sagt der Innviertler. Und verrät noch ein Ziel nach Bronze bei der EM 2018, der WM 2019 und Olympia 2020: "Es darf auc heinmal eine andere Medaillenfarbe sein..."