Indien will Olympische Sommerspiele 2036 veranstalten

Indien wird sich für die Ausrichtung der Olympischen Spiele 2036 bewerben. Das kündigte Indiens Premierminister Narendra Modi am Samstag an. "Indien ist begeistert von der Idee, Olympische Sommerspiele durchzuführen. Wir werden keine Mühen scheuen, sie zu organisieren", sagte Modi am Rande der 141. Session des IOC-Exekutivkomitees in Mumbai. Wegen des immensen Marktpotenzials dürfte Indiens Kandidatur gute Chancen auf den Zuschlag haben.

Mit der Wiederaufnahme von Cricket ins olympische Programm für die Sommerspiele 2028 in Los Angeles hat das IOC einen ersten großen Schritt zur Erschließung des indischen Sportmarktes bereits getätigt.