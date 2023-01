Infantino löst mit Selfie an Pelés Sarg Ärger aus

Mit einem Selfie bei der Totenwache für die brasilianische Fußball-Ikone Pelé sorgte Gianni Infantino für Aufsehen.

Der 52 Jahre alte Präsident des Weltfußballverbandes FIFA fotografierte sich per Smartphone mit dem ehemaligen Santos-Profi Lima - nicht weit vor ihnen lag im Vila Belmiro-Stadion des FC Santos der Sarg mit dem aufgebahrten Pelé. Er war am Donnerstag vergangener Woche nach einem Krebsleiden mit 82 Jahren gestorben.

Viele Fans drückten online ihr Missfallen über die Foto-Aktion des FIFA-Bosses aus. Infantino habe sich respektlos verhalten, ein Selfie in der Nähe eines Verstorbenen zeuge von mangelndem Gefühl und Anstand. Infantino selbst nahm später dazu Stellung: Er sei von früheren Teamkollegen und Verwandten Pelés um die Schnappschüsse gebeten worden: "Und natürlich habe ich diesen Bitten sofort zugestimmt."

Bei seinem Besuch am Montag hatte Infantino erklärt, dass die FIFA alle 211 Fußballverbände der Welt darum bitten werde, ein Stadion nach Pelé zu benennen. "Die Kinder, die kommenden Generationen auf der ganzen Welt müssen wissen, wer Pelé war. Und wenn sie dann in 30, 50, 100 Jahren ein Tor in einem nach Pelé benannten Stadion schießen und fragen, wer er war, können wir sagen: Er war der größte und er hat uns bewegt", sagte Infantino.