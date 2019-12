Infantino will offenbar Investoreneinfluss bei Club-WM

FIFA-Präsident Gianni Infantino plant einem Bericht zufolge einen viel weitreichenderen Einfluss von Investoren auf die neue Club-WM als bisher bekannt. Diese könnten Vorschläge zu Parametern wie "der Häufigkeit, des Formats, der Qualifikationsmodalitäten und der beteiligten Teams" machen, heißt es in der Ausschreibung des Weltverbands für die Club-WM 2021 laut "Süddeutscher Zeitung".

Die Premiere des reformierten Bewerbs mit 24 Mannschaften findet in zwei Jahren in China statt. Die FIFA hatte bereits mitgeteilt, dass sie Vermarktungsoptionen prüfe. Zahlreiche Firmen hätten ihr Interesse an der Club-WM angemeldet und seien nun eingeladen, ihre Investitionsvorschläge für die Vermarktung abzugeben, hieß es in einer Mitteilung des Weltverbands vom 7. Dezember. Die FIFA will demnach verschiedene Modelle prüfen.

Das Turnier, das derzeit mit sieben Teams in Katar stattfindet, war im vergangenen März gegen Widerstand aus Europa reformiert worden. Infantino sprach nach dem einstimmigen Beschluss von einer "historischen Entscheidung". Die Club-WM 2021 wird den Confed Cup ersetzen. Geplant ist eine Ausrichtung alle vier Jahre.

Quelle: Apa/Dpa