Inge Grünwald: Große Sprünge in Richtung Olympia

Weitspringerin Inge Grünwald erlebte die Auswirkungen der Coronapandemie in Texas mit. Sie startet nächste Woche bei der U23-EM.

Für große Sprünge ist Salzburg zu klein. Inge Grünwald ist nicht nur bei ihrem Studium international ausgerichtet, sondern wächst auch als Weitspringerin regelmäßig bei den internationalen Großereignissen über sich hinaus. Kommende Woche ist es wieder so weit: Bei den U23-Europameisterschaften in Tallinn (Estland) vertritt die 20-jährige Walserin Österreichs Farben.

"Global Affairs" heißt die Studienrichtung, die Inge Grünwald vor zwei Jahren in San Antonio im US-Bundesstaat Texas in Angriff genommen hat. "Es stimmt, was viele sagen: Ein Jahr Eingewöhnungszeit ...