Inge Grünwald ist Nachwuchs-Leichtathletin des Jahres

Die Erfolge von Weitspringerin Inge Grünwald (Union Salzburg LA) wurden mit der Auszeichnung zur Leichtathletin des Jahres gewürdigt. Langstreckenläufer Manuel Innerhofer wurde Dritter in der Herren-Wertung.

Inge Grünwald hat 2019 bei der U20-EM in Boras (SWE) den fünften Platz belegt. Zuvor hatte die 19-jährige Walserin 2018 Bronze bei den Youth Olympic Games geholt. Seit einigen Monaten studiert Salzburgs hoffnungsvollstes Leichtathletik-Talent in Texas. In den vier Jahren zuvor hatte jeweils die Kärntner Mehrkämpferin Sarah Lagger diese Auszeichnung des Österreichischen Leichtathletikverbands (ÖLV) erhalten. Das Voting setzt sich aus den Stimmen einer Experten-Jury sowie einer Publikumswahl zusammen. Die Gewinner und Top-Platzierten werden beim Austrian Athletics Award am 10. Februar in Wien ausgezeichnet.

Leichtathleten des Jahres wurden die Favoriten: Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger und Siebenkämpferin Verena Preiner, Österreichs WM-Bronzegewinner von Doha, siegten jeweils mit deutlichen Vorsprung. Für Preiner ist es eine Premiere, sie löst ihre Mehrkampfkonkurrentin Ivona Dadic ab. Weißhaidinger holte sich die LA-Krone bereits zum fünften Mal hintereinander.

Dritter bei den Herren wurde Manuel Innerhofer (LC Oberpinzgau), der mit Platz sechs bei der Berglauf-WM in Argentinien ein Erfolgsjahr mit Staatsmeistertiteln im Berg- und Crosslauf sowie über 10.000 Meter krönte. Vor allem dank vieler Publikumsstimmen ließ Innerhofer den Marathon-Olympiateilnehmer Peter Herzog (Union Salzburg LA) knapp hinter sich.

Salzburg war auch bei den Masters-Athleten (über 35 Jahre) ganz vorne vertreten. Langstreckenläuferin Sabine Hofer (LAC Salzburg) und Hammerwurf-Evergreen Heimo Viertbauer (Union Salzburg LA) landeten jeweils auf Platz zwei hinter der Vorarlbergerin Marianne Maier bzw. dem Wiener Gottfried Gassenbauer.

Männlicher Nachwuchsathlet des Jahres ist der Vorarlberger Weitspringer Oluwatosin Ayodeji, der bei den Europäischen Olympischen Jugendspielen Gold gewonnen hat.

Quelle: SN