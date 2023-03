Inge Grünwald sprang in den USA österreichische Jahresbestweite

Die Weitspringerin der Union Salzburg LA hat die erste nationale Richtmarke des Jahres gesetzt.

Die an der University of Texas in San Antonio studierende Inge Grünwald sprang am Samstag beim Longhorn Invitational in Austin 6,23 Meter und holte sich damit den Sieg. Diese Weite stellt österreichische Jahresbestleistung im Weitsprung dar. Die 21-jährige Walserin bewies dabei gute Nerven, hatte sie doch zuvor zwei Fehlversuche zu verzeichnen gehabt. Ihre persönliche Bestweite liegt bei 6,37 Metern.