Inge Grünwald sprang in den USA österreichischen U23-Hallenrekord

6,35 Meter waren die Weite der Salzburger Weitspringerin Inge Grünwald bei einem Hallenmeeting in den USA.

Die persönliche Bestweite im Freien liegt für die 20-jährige Walserin bei 6,36 Metern. Nun kam sie auch indoor nahe an diese Marke heran. Beim Charlie Thomas Invitational Meeting in Bryan-College Station in Texas siegte sie überlegen mit 6,35 Metern und ließ dabei nicht weniger als 40 Konkurrentinnen hinter sich. Sie verbesserte überdies den seit 1997 bestehenden österreichischen U23-Hallenrekord von Olivia Wöckinger (6,32 m).

Inge Grünwald studiert und trainiert seit zwei Jahren in San Antonio (Texas). Die Bronzegewinnerin der Youth Olympic Games 2018 hofft auf die Qualifikation für die EM 2022 in München.