Weitspringerin Inge Grünwald hat in San Antonio (Texas) ihre Bestmarke auf 6,27 Meter geschraubt.

Die 20-jährige Athletin von Union Salzburg LA gewann am Samstag den Weitsprungbewerb beim UTSA Invitational in San Antonio. Mit 6,27 Metern fehlen ih nur noch drei Zentimeter auf den Landesrekord von Christina Öppinger. Bislang waren 6,24 Meter ihre beste Weite gewesen. Die Bronze-Gewinnerin der Youth Olympics 2018 in Buenos Aires studiert seit dem Vorjahr in Texas.