Inge Grünwald verfehlt Finaleinzug bei U23-EM

Mit der Qualifikationsweite von 5,94 Metern hat Inge Grünwald (Union Salzburg LA) das Weitsprungfinale bei der U23-Europameisterschaft in Espoo (FIN) am Samstag klar verfehlt.

Die 22-jährige Walserin war mit einem ungültigen Versuch in die Ausscheidung eingestiegen, 5,80 m standen im dritten Sprung zu Buche. Das war Platz 27 und damit zu wenig für Grünwald, um die Top-12 und das Finale am Sonntag zu erreichen. Sie hat heuer eine Höchstweite von 6,25 Metern zu Buche stehen, aufgestellt bei den österreichischen Meisterschaften in der Vorwoche in Bregenz - das wäre auch in Espoo knapp zu wenig fürs Finale gewesen. Am weitestens sprang die Italienerin Larissa Iapichino (6,67 m).

Grünwald hat 2017 Gold beim EYOF und 2018 Bronze bei den Youth Olympic Games gewonnen. Vor wenigen Wochen schloss sie in San Antonio (US-Bundesstaat Texas) ihr Studium erfolgreich ab.