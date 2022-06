Inge Grünwalds EM-Chance lebt

Die Salzburger Weitspringerin hat sich in den USA stark gesteigert. Das Ticket für die Europameisterschaften hängt aber hoch für die Union-Athletin.

Von der "Junior" zur "Senior" steigt Inge Grünwald an der University of Texas in San Antonio auf, wenn sie im Herbst ihr viertes Studienjahr antritt. In den Reihen ihres Clubs, der Union Salzburg LA, ist die 21-jährige Walserin bereits eine Galionsfigur und Vorbild für den Nachwuchs. Wenn am Wochenende in St. Pölten die österreichischen Meistertitel vergeben werden, gehört sie zu den wenigen heimischen Medaillenkandidaten.

Die Salzburgerin hat ein starkes Jahr in den USA hinter sich. "Vor allem in ...