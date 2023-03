Innerhofer-Brüder nehmen Crosslauf-Titel ins Visier

Manuel und Hans-Peter Innerhofer wollen bei der Crosslauf-Staatsmeisterschaft in Kärnten auftrumpfen. Sie befinden sich bereits in der Vorbereitung auf die Berglauf-WM.

Am Sonntag ist Ferlach (Kärnten) Schauplatz der Crosslauf-Staatsmeisterschaften. Erst im November gab es die letzten Titelkämpfe, nun geht es nach den coronabedingten Verschiebungen wieder mit dem traditionellen Frühjahrstermin weiter.



Auf der Langstrecke (10.100 Meter) gehören die Zwillingsbrüder Hans-Peter und Manuel Innerhofer (LC Oberpinzgau) zu den Mitfavoriten. Sie sind bereits ganz auf die Heim-WM im Berg- und Trail-Lauf im Juni in Innsbruck fokussiert. Manuel war bereits 2019 auf der Langdistanz Staatsmeister. Konkurrenten sind Marathon-Staatsmeister Mario Bauernfeind (KUS ÖBV Pro Team), der in gut einem Monat den VCM in Angriff nehmen wird und Hindernis-Meister Jürgen Aigner (LAG Genböck Haus Ried).

Aus Salzburg mit dabei sind auch Nachwuchstalente wie Paul Reichl (U23), Ann-Kathrin Gruber und Angelina Kürten (U20, alle Union Salzburg) sowie in der Masters-Kategorie Sabine Hofer (LAC Salzburg).