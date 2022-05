Innerhofer-Doppelsieg beim Berglauf mit drei Gewinnern

Manuel Innerhofer jubelte bei der Berglauf-Staatsmeisterschaft mit Bruder Hans-Peter und auch im Teambewerb.

Staatsmeistertitel im Berglauf sind für Manuel Innerhofer schon fast Routine. Am Sonntag jubelte er am Gobernitz bei Knittelfeld (Steiermark) bereits zum fünften Mal in sechs Jahren. Diesmal war die Freude aber besonders groß beim 26-Jährigen, durfte er doch gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Hans-Peter jubeln. Den Tag perfekt machte der Titel in der Teamwertung für den LC Oberpinzgau, den die Innerhofers gemeinsam mit Thomas Hofer (Platz zwölf) einfuhren.

"Ich habe schon gewusst, dass ich insbesondere bergan in Topform bin. Da ist sicherlich mein Bruder der wichtige Vergleichswert im Training", erzählte der Pinzgauer, der zum vierten Mal in Folge bei den Staatsmeisterschaften nicht zu schlagen war. Er erinnert aber auch an die fünfwöchige Laufpause im Frühjahr aufgrund eines Muskelfaserrisses, die ihn befürchten ließ, den Titel nicht verteidigen zu können. "Ich freue mich, dass ich wieder gesund bin."

Auf der 12,2 Kilometer langen Strecke mit gut 1000 Höhenmetern war Manuel Innerhofer wieder eine Klasse für sich. In 52:57 Minuten ließ er seinen Bruder um 1:35 Minuten hinter sich. "Ein zweiter Platz ist wie ein Sieg für mich, wenn ,Mani' vor mir ins Ziel gelaufen ist. Dann ist es ein gemeinsamer Sieg", erklärt Hans-Peter. Der 26-Jährige freut sich nach jüngsten Bestleistungen im 10km-Lauf, im Halbmarathon und im Marathon nun auch über sein bestes Abschneiden bei Berglauf-Staatsmeisterschaften

Den Frauentitel holte sich ebenfalls eine Serienmeister, die Gmundner Ärztin Andrea Mayr (Zeit: 1:00:00 Stunden).

Grund zum Jubeln gibt es auch sonst bei Salzburgs Leichtathleten: Diskuswerfer Rupert Rohrmoser erbrachte in Rif das Limit für die U18-EM in Jerusalem klar. Er schleuderte den Diskus auf 56,96 Meter (Limit: 53,00 Meter) und holte überdies Gold im Speerwurf und im Kugelstoßen.

In den USA erreichten Inge Grünwald (Weitsprung/6,21 m) und Laurenz Waldbauer (Speerwurf/63,18 m) die Ränge 14 bzw. 13 bei den US-Studenten-Meisterschaften. Beide konnten nicht ganz ihr Leistungspotenzial ausschöpfen.